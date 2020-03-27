العراق.. 4 وفيات و90 إصابة جديدة بكورونا

27 مارس 2020 - 11:20 م

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، تسجيل 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 472.



وقالت وزارة الصحة العراقية بعد ظهر اليوم، في بيان، إنه "تم تسجيل 4 وفيات و76 إصابة بفيروس كورونا، و122 حالة تعافي".

ومساء اليوم نفسه، سجلت مديريات الصحة في 7 محافظات إضافة إلى إقليم كردستان (شمال) 14 إصابة جديدة بـ"كورونا".



وبحسب بيانات رسمية لمديريات الصحة في المحافظات، جاءت الإصابات موزعة كالآتي: 4 في محافظة المثنى (جنوب)، و3 في كربلاء (جنوب)، وإصابتان في إقليم كردستان (شمال)، و5 إصابات موزعة على محافظات بغداد وديالى (شرق) وكركوك (شمال)، وواسط وميسان (جنوب).

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.