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الرئيس التونسي يعرض مساعدة فلسطين بمكافحة كورونا

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قيس سعيد
قيس سعيد
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المصريون ووكالات

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عرض الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مساعدة بلاده لفلسطين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في اتصالين أجراهما الرئيس التونسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أكّد سعيّد، في اتصاله مع عباس، "وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المراحل، وتحديدا في هذه المرحلة".
وشدد على أن "تونس شعبا وقيادة، جاهزة للتعاون الكامل مع فلسطين".
من جانبه، أكد عباس "أهمية التعاون المشترك والتنسيق الدائم لمصلحة الشعبين، خاصة في هذه المرحلة الحساسة".
وأكد "عمق العلاقة الفلسطينية التونسية، ووقوف تونس الدائم إلى جانب شعبنا في كافة المحافل".
من جهته، قال هنية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الرئيس التونسي أكد وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة لمواجهة التداعيات الإنسانية المترتبة على تفشي فيروس كورونا".
وأضاف البيان أن "الرئيس التونسي أكد على وضع كل الإمكانات والمقدرات التونسية تحت تصرف الأشقاء في فلسطين".
ولفت إلى أنه "رغم الظروف والإمكانات التي يمر بها الجميع، فإن تونس جاهزة أن تقتسم مع الشعب الفلسطيني ما تملكه في سياق مواجهة هذا الوباء".
وأكد أن "فلسطين والقدس ستبقى قضية العرب المركزية حتى يتم تحريرها من الاحتلال".
بدوره، عبر هنية عن "شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة (..) حيث مكانة فلسطين في العقل والوجدان التونسي".
واستعرض هنية الأوضاع السائدة في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي، وتداعيات مواجهة كورونا، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا لـ"تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لشعبنا في القطاع ومخيمات اللجوء".
واستعرض هنية أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإسرائيلية في ظل انتشار فيروس كورونا.
ودعا الرئيس التونسي إلى "توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى، وتوفير وسائل الوقاية لهم في السجون الإسرائيلية".
ولفت هنية إلى أن الرئيس التونسي "وعد بأنه سيقوم بما يلزم في من تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لحديث بشأن المعتقلين".
والأسبوع الماضي، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية سحب 140 صنفا من كانتين (متجر) الأسرى، بينها مواد تعقيم خاصة بمواجهة كورونا.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 فلسطيني، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎
والجمعة، سجلت فلسطين، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 91. -

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