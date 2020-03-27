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ميركل وترامب يبحثان الآثار العالمية لوباء كورونا

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ترامب وميركل
ترامب وميركل
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المصريون ووكالات

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بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الآثار العالمية لوباء كورونا.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، أن ميركل وترامب بحثا في اتصال هاتفي الآثار العالمية لوباء كورونا المستجد.
وأضاف أن الطرفان اتفقا على إبقاء التواصل والتعاون فيما بينهما بشأن آخر التطورات المتعلقة بالوباء العالمي.
وعلى صعيد آخر، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة العمل معا لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان.
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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