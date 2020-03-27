روسيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 5 حالات

27 مارس 2020 - 10:50 م

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في روسيا، الجمعة، إلى 5 حالات، إثر تسجيل وفاة في العاصمة موسكو.



وذكر "المركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا والوقاية منه" (حكومي)، في بيان، إن مصابة بالفيروس (56 عاما)، فقدت حياتها في موسكو.

وأوضح أن الفقيدة كانت تعاني من مرض الالتهاب الرئوي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبلغت إصابات كورونا في روسيا، ألف و36، إثر تسجيل 196 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الصحة والعمل وحماية المجتمع في مولدوفا، فيوريكا دومبرافيانو، في بيان، ارتفاع إصابات كورونا إلى 199، عقب تسجيل 22 إصابة جديدة، مقابل اثنين من الوفيات.

وفي جورجيا، جرى تسجيل حالتي إصابة، ليرتفع العدد إلى 83، بينما تعافى 14 شخصا، حسب معطيات رسمية.

من جانب آخر، اتخذ مجلس الوزراء الأذري، مزيد من تدابير مكافحة كورونا، بينها منع تنقل السيارات بين معظم المدن، باستثناء سيارات الإسعاف، والإنقاذ، والشاحنات.

كما شملت التدابير، إغلاق كافة المقاهي والمطاعم، باستثناء المحلات التجارية والصيدليات، إضافةً إلى الحدائق وأماكن الاستراحة العامة، بداية من 29 مارس/آذار الحالي.

وبلغت إصابات كورونا في أذربيجان 147، والوفيات 3، حتى مساء الجمعة.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 590 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 133 ألفا.