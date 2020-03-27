» منظمة دولية: الاقتصادات ستدخل الركود بسبب كورونا

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حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أنجيل غوريا، من أن العديد من الاقتصادات ستدخل مرحلة ركود بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونشرت المنظمة، الجمعة، كلمة لأمينها العام خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين الخميس، عبر دائرة تلفزيونية (فيديو كونفرانس).
وخاطب غوريا قادة مجموعة العشرين، قائلا إن "العديد من الاقتصادات ستدخل الركود".
وأشار إلى أن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى في حالة إغلاق، سيؤدي إلى خسارة بنسبة 2 بالمئة في نمو إنتاجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: "تشير تقديراتنا الأخيرة إلى أن الإيقاف الجزئي للأنشطة الاقتصادية، سيؤثر بشكل مباشرعلى قطاعات تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبرى".
ولفت غوريا، إلى أن القطاع السياحي فقط يواجه انكماشا يصل 70 بالمئة.
وأكد وجوب أن تكون أولوية الحكومات إبطاء انتشار الوباء وإنقاذ الأرواح البشرية.
وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، فيما تعافى حوالي 130 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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