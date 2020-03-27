مستشار الرئيس: "نحن في حرب عالمية ضد فيروس كورونا"

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الدكتور محمد عوض تاج الدين

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، بأن كل الإمكانيات مسخرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تكثف جهودها تقليل المشاكل الصحية الناتجة عن انتشار الفيروس.
وأكد «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة dmc، يوم الجمعة أن مصر بدأت مبكرا في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وهي حاليا في المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس، مضيفا بأن أماكن مستشفيات للحجر الصحي يتم اختيارها وفقا للتوزيع الجغرافي، وذلك ضمن الإجراءات الإستباقية لمواجهة كورونا.
وشدد على أن تطبيق قرار العزل الذاتي للعائدين من العمرة يأتي لمزيد من الحماية، لافتا إلى أن تفشي كورونا فى بعض دول أوروبا بسبب ضعف نظام المتابعة والترصد.
واختتم قائلًا: «نحن في حرب عالمية ضد فيروس كورونا وأسلحتنا هي الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية».

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