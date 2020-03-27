كورونا.. "النواب" الأمريكي يصدق على دعم بـ 2.2 تريليون دولار

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صدّق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على حزمة اقتصادية قيمتها 2.2 تريليون دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.
وجاء التصديق على الحزمة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها، الأربعاء.
وأحال المجلس الحزمة إلى الرئيس دونالد ترامب، ليوقعها وتصبح سارية المفعول.
والخميس، أكد ترامب أنه سيوقع الحزمة فور وصولها مكتبه.
وتعد حزمة الدعم الاقتصادي الحالية، الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، وتستهدف توفير كمامات وأجهزة تنفس ومعدات حماية شخصية، التي تحتاجها المراكز الصحية والعيادات ودور التمريض، إضافة إلى توفير قروض للمواطنين الذين يعانون خسائر اقتصادية.
كما تشمل الحزمة أيضا، تقديم مساعدة نقدية قيمتها 1200 دولار مرة واحدة، للمواطنين الذين يقعون تحت حد معايير محددة مسبقا، إلى جانب توزيع 377 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل سداد الديون المدرسية للطلاب حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبحسب آخر بيانات لجامعة جونز هوبكينز، تخطت الولايات المتحدة، الصين وإيطاليا في عدد إصابات كورونا، مسجلة ما يزيد على 95 ألف إصابة، ووفاة أكثر من 1400. -

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