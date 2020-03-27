«المريضة صفر» بكورونا تكشف سبب إصابتها للمرة الأولى

انتشر فيروس "كورونا"، انتشار النار في الهشيم في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة في منتصف ديسمبر الماضي في مدينة "ووهان" بالصين.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "وي جويشيان" (57 عامًا)، بائع "الروبيان" في سوق "ووهان"، يعتقد أنها أول مريض في العالم يصاب بالفيروس الفتاك.

كانت تعمل في السوق عندما بدأت تظهر عليها أعراض تشبه البرد بعد التقاط عدوى الفيروس من المرحاض، ومن ثم توجهت إلى عيادة محلية قبل أن تعود إلى العمل، ويعتقد أن الفيروس انتشر خلال ذلك.

وقالت السيدة: "كل شتاء، أعاني دائمًا من الأنفلونزا. لذا ظننت أنها الأنفلونزا. شعرت بالتعب قليلاً ، لكن ليس بالتعب مثل السنوات السابقة".

وأضاف، أنها عندما توجهت إلى الطبيب في 11 ديسمبر، حصلت على حقنة، لكن لم تشعر بالتحسن، ما جعلها تذهب إلى المستشفى.

وتابعت: "لم يتمكن الطبيب في المستشفى من معرفة سبب المرض، وأعطاني حبوبًا، "في ذلك الوقت شعرت بحالة سيئة جدًا، وعدم راحة، لم يكن لدي قوة أو طاقة".

لكنها تعافت منذ ذلك الحين وغادرت المستشفى في يناير. ويعتقد أنها أصيبت بالعدوى من مرحاض في السوق، ما أدى أيضًا إلى إصابة إحدى بناتها وابنة أختها وزوجها.

ويعتقد الخبراء أن الفيروس جاء من البنجولين - وهو مضاد للأكل مثل الحيوان - قبل أن ينتقل إلى البشر .

وانتشر الفيروس التاجي، الذي يهاجم الجهاز التنفسي، منذ ذلك الحين في العالم، وقتل عشرات الآلاف من الناس في غضون أشهر فقط.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 128 ألفًا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من القتلى في العالم، فيما تبدو الولايات المتحدة مرشحة بقوة لتخطيها في أعداد الوفيات.