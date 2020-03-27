» الأهلي ينتظر قرار الفيفا بشأن تمديد إعارة رمضان صبحي

ينتظر مسئولو النادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإنجليزي بشأن تحديد مصير الإعارات حتى يتضح موقف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكانت البداية عندما رغب الأهلي في تمديد الإعارة عدة أشهر على خلفية أزمة كورونا.

وكيل أعمال رمضان صبحي، نادر شوقي، قال: "ننتظر قرار (فيفا) والاتحاد الإنجليزي بشأن الإعارات وما سيحدث بشأن الموسم الجاري، مُعلقاً:"لا أحد في العالم يعلم ما سيحدث بشأن مثل هذه الأمور الهامة.

ويدرس فيفا مقترحا باستمرار اللاعبين الذين من المفترض أن تنتهى عقودهم فى الصيف، مدة إضافية قد تصل لحين انتهاء الموسم حال استكماله.