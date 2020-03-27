صادم.. وفيات فرنسا تسجل رقما ضخما في يوم واحد
"الصحة" تسجل 41 إصابة بكورونا و6 وفيات
بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة
تحذير بريطاني صادم بشأن علاج "كورونا"
الإمارات تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مفاجأة وراء مصرع ربة منزل وتسمم أبنائها بالجيزة
قرارات مهمة لطلاب الأزهر أبرزها إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية
ولاية أمريكية تسجل 7 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد
الصحة تحذر من 5 عادات للوقاية من كورونا
وزيرة التخطيط: لانمتلك سوى هذا الحل لمواجهة كورونا
الطيب حسين
فجر
04:31
شروق
05:55
ظهر
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:16
عشاء
19:46