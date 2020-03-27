صادم.. وفيات فرنسا تسجل رقما ضخما في يوم واحد

27 مارس 2020 - 09:29 م

ذكرت وكالة ويترزللأنباء قبل قليل، أن فرنسا سجلت نحو 300 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وقالت إن السلطات الفرنسية أعلنت عن تسجيل هذا العدد الضخم في إحصائية لوفيات البلاد جراء الفيروس القاتل في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.