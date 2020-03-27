» القبض على لاعب شهير بسبب خرقه الحظر

أوقفت الشرطة في بيرو، لاعب كرة القدم السابق، "نولبيرتو سولانو" بعد خرق قوانين الحجر الصحي من أجل حضور حفلة مع مجموعة من أصدقائه.

وألقت الشرطة القبض على "سولانو" في منزله بصحبة أصدقائه، لخرقهم الحظر الصحي الذي فرضته السلطات، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتسلقت الشرطة جدران منزل جناح نيوكاسل الإنجليزي السابق في منطقة "لا مولينا" بالعاصمة البيروفية، حيث وجدته بصحبة ستة من أصدقائه، بينهم الدولي السابق "بابلو زيجارا".

وعند استجوابه، نفى "سولانو" استضافة حفل، وأشار إلى أنه مجرد لقاء مع الأصدقاء.

ولعب "سولانو" لأندية أستون فيلا وويست هام وليستر وهال قبل اعتزاله في هارتلبول. وبلغ قمة التألق مع نيوكاسل، في عهد السير بوبي روبسون، حيث سجل 37 هدفًا، قبل أن يصاب في الرباط الصليبي.