بعد إصابة «جونسون» بكورونا.. مستشاره يهرب من مقر الحكومة

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شوهد "دومينيك كامينجز"، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، وهو يغادر مقر الحكومة في "داونينج ستريت" في وقت لاحق على إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.

وانطلق "كامينجز" الذي يوصف بـ "المدبر للانتخابات" الأخيرة باتجاه البوابة الخلفية لمقر الحكومة، وهو يرتدي سترة خضراء، وكان يحمل حقيبة كمبيوتر محمول كبيرة، في طريقه نحو موقف السيارات.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله تعليقات ممزوجة بالسخرية، إذ مازح البعض بأن "كامينجز" كان يحاول الهروب بعد معرفة إصابة رئيسه بالفيروس خوفًا من الإصابة بالعدوى.

وأعلن جونسون، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، قائلاً إنه يعاني الآن من أعراض خفيفة كالحرارة والسعال المستمر.

وأضاف أنه قام بعزل نفسه وسيعمل من المنزل ويواصل قيادة تعاطي الحكومة مع ملف مكافحة الفيروس عبر تقنية مؤتمرات الفيديو.

وتأتي إصابة جونسون غداة إعلان بلاده تسجيل أكثر من مئة حالة وفاة في يوم واحد بسبب وباء كورونا، لترتفع الوفيات إلى 578.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 128 ألفًا.

شاهد الفيديو..

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