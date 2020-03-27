» فرنسا تسجل 3809 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

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السلطات الصحية

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 3809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 32964.

فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 1995 حالة، وذلك بعد تسجيل 299 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز النصف مليون، والوفيات تخطت 20 ألفا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن  أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.


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