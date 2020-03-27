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موعد ومكان تشييع جنازة الراحل جورج سيدهم

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أحمد سالم

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قالت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، بأن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم ستقام بعد غد الأحد، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بكنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر.

وتوفى جورج سيدهم عصر اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.


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