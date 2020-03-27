مفاجأة وراء مصرع ربة منزل وتسمم أبنائها بالجيزة

27 مارس 2020 - 08:13 م

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآة فى واقعة مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها الثلاثة بحالة تسمم جماعي بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم وتبين وفاتها بسبب وجبة طعام فاسدة وليس اثناء تحضيرها مطهر لتعقيم المنزل ضد فيروس كورونا

ودلت تحريات أجهزة الأمن أن بعدما انتهت الأم من أعمال النظافة بالمنزل، تناولت مع أفراد أسرتها وجبة "مكرونة".

وأضافت التحريات إلى أنهم بعد ذلك شعروا بآلام في البطن وحالة قئ مستمرة، مشيرة إلى أن الأب توجه بعد ذلك إلى صيدلية في العقار المواجه للمنزل سكنهم، وأخبره بحالة الإعياء الشديدة التي أصابت أفراد أسرته، وطلب منحه أدوية مطهرة لتناولها، و أنه بعد مرور ساعات قليلة، وحلول المساء، ازدادت حالة الأم سوءا وبدأت تصرخ من شدة آلامها، حتي إلتم الجيران، وأسرعوا إلى نقلها وزوجها وأطفالهما الثلاثة إلى مستشفي أوسيم المركزي، أملا في نجاحهم الا أن الأم فارقت الحياة متأثرة بإصابتها عقب وصولها إلى المستشفي، وتم تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم.

وتداول عددًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خبرا يفيد بأن سبب وفاة الأم، حال قيامها بأعمال تطهير وتعقيم المنزل، للحد من انتشار عدوي الكورونا، مستخدمة خليط أطلقوا عليه "خلطة الموت" ويتكون من (خل، ماء نار، كلور)، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة وتقرير مفتش الصحة نفوا ذلك الأمر، وتبين أن حالة تسمم غذائي وراء وفاة الأم وإصابة زوجها وأبنائها الثلاثة.

كانت لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها وأبنائها الثلاثة بسبب حالة تسمم جماعي بمركز أوسيم شمال المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أوسيم، من مستشفى أوسيم المركزي باستقبال أسرة كاملة مصابة بأعراض تسمم.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الزوجة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، وجرى تحويل باقي أفراد الأسرة إلى مركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

