الصحة تحذر من 5 عادات للوقاية من كورونا

حذر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من 5 عادات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء هذا عبر حسابه على موقع فيس بوك اليوم الجمعة.
وكتب "مجاهد": "في مجتمعاتنا يجب التغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد-19
- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.
- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.
- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.
- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.
مقاومة هذا المرض مسئولية مشتركة، فليقم كل منا بدوره!"