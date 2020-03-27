الصحة تحذر من 5 عادات للوقاية من كورونا

27 مارس 2020 - 07:21 م

حذر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من 5 عادات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا عبر حسابه على موقع فيس بوك اليوم الجمعة.

وكتب "مجاهد": "في مجتمعاتنا يجب التغلب على العادات الخاطئة لكي نحمي أنفسنا ومن حولنا من مرض كوفيد-19

- تجنب الكحة والعطس دون استخدام مناديل.

- لا تذهب إلى العمل وأنت مريض.

- لا تذهب إلى أماكن التجمعات، واحرص دائمًا على ترك مسافة (متر على الأقل) بينك وبين الآخرين.

- احرص على غسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي بصفة دورية.

مقاومة هذا المرض مسئولية مشتركة، فليقم كل منا بدوره!"

