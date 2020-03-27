وفاة 25 ألف شخص بسبب كورونا

27 مارس 2020 - 06:51 م

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 25 ألفا اليوم الجمعة.



وبلغ العدد 25360 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا التي سجلت 17314 وفاة.



وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 8165 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.



وسجلت في أنحاء العالم 559351 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 128 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.

