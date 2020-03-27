» العشري يعلق على إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا

قال طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إنه لا يوجد أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه.

وأضاف "العشري" في تصريحات صحفيه : "آخر تجمع للفريق كان خلال مواجهة الإياب أمام نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، وبعدها عدنا من المغرب منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع مدرب المصري: " لا توجد أي أعراض أو اشتباه لأي لاعب في الفريق، بخصوص الإصابة بالفيروس اللعين، نطمئن على اللاعبين يوميا، ونتمنى السلامة للجميع في مصر وعدم تعرض أي لاعب لمكروه".

وواصل العشري تصريحاته: " أتمنى السلامة لأحمد مجدي لاعب الإسماعيلي وتصبح التحاليل التي يخضع لها سلبية، بعد وضعه في الحجر الصحي اليوم".