» العشري يعلق على إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا

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إصابة لاعبي المصري

قال طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إنه لا يوجد أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه.

وأضاف "العشري" في تصريحات صحفيه : "آخر تجمع للفريق كان خلال مواجهة الإياب أمام نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، وبعدها عدنا من المغرب منذ ثلاثة أسابيع".

وتابع مدرب المصري: " لا توجد أي أعراض أو اشتباه لأي لاعب في الفريق، بخصوص الإصابة بالفيروس اللعين، نطمئن على اللاعبين يوميا، ونتمنى السلامة للجميع في مصر وعدم تعرض أي لاعب لمكروه".

وواصل العشري تصريحاته: " أتمنى السلامة لأحمد مجدي لاعب الإسماعيلي وتصبح التحاليل التي يخضع لها سلبية، بعد وضعه في الحجر الصحي اليوم".


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