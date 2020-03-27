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145 ألف شخص تحت الرقابة الطبية في روسيا

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أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين في بيان لها، إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.
وأضاف البيان أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.
وأعلنت روسيا عن تسجيل 840 إصابة بكورونا في 56 من مناطق البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

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