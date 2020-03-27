» ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة

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شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرارا مقارنة بأسعار أمس.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 705 جنيهات.
وجاءت الاسعار كما يلي:
عيار 21 الأكثر شيوعًا 705 جنيهات.
عيار 24 سجل 801 جنيه.
عيار 18 عند 607 جنيهات.

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