سحب تصريح الخطابة من أستاذ بالأزهر أقام صلاة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إلغاء تصريح الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب، مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومخاطبة رئيس جامعة الأزهر بشأنه، لإقامته خطبة الجمعة بأحد شوارع القليوبية بالمخالفة للتعليمات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية بشأن قيام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب، مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وأضافت الوزارة، قرر وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة بالمكافأة للمذكور، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن قيام المذكور بجمع الناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات، ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية عرض الحائط، وقد تحرر بذلك المحضر رقم 989 إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م.