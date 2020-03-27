الأزهر يتبرع بخمسة ملايين جنيه لدعم مكافحة كورونا

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خمسة ملايين

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن التبرع بمبلغ وقدره خمسة ملايين جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 – حساب مواجهة الكوارث والأزمات – وذلك للمساهمة في دعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

ومن جانبه، أشاد الإمام الأكبر بكافة الجهود التي تبذلها الدولة والقوات المسلحة والشرطة المدنية والأطباء وطواقم التمريض وكافة الجهات المعنية، في الحفاظ على الوطن من تداعيات هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، مطالبًا جموع المصريين بمساندة تلك الجهود وتنفيذ كافة التعليمات الصحية والوقائية حتى تزول هذه الغمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية والعالم أجمع من كل مكروه وسوء.


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