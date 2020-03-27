» الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 9 ولايات جديدة بسبب كورونا

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قررت الحكومة الجزائرية اليوم الجمعة فرض حظر التجوال في تسع ولايات جديدة ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأصدر رئيس الحكومة عبد العزيز جراد مرسوما يقضي بتوسيع إجراءات الحجر الجزئي ليشمل ولايات باتنة، وتيزي وزو، وسطيف، وقسنطينة، والمدية، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة.

ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء سيطبق في الولايات التسع اعتبارا من يوم غد السبت، موضحا أن حظر التجوال في هذه الولايات يفرض من الساعة الـ19:00 حتى الساعة السابعة صباحا.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرضت السلطات حجرا صحيا كاملا على ولاية البليدة وجزئيا على الجزائر العاصمة.

وسجلت في الجزائر حتى الآن 25 وفاة و367 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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