لحظة إعلان جونسون إصابته بكورونا.. ما هي نصيحته

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تأكيد غصابته

بثّ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مقطع فيديو كشف فيه عن نتيجة اختبار فيروس كورونا، وأنه جاء إيجابيا بعدما شعر بأعراض خفيفة بعد اشتباهه بالإصابة.

ووجه جونسون نصيحة للبريطانيين بالبقاء فى منازلهم ، مؤكدا أنه فى العزل المنزلى وسيقوم بمهامه كالمعتاد.

وأوضح جونسون أن الالتزام بالإرشادات والإجراءات هو الطريق الأمثل للخروج من هذه الأزمة، منوها أن البقاء فى المنزل هو الطريقة المثلى للفوز والانتصار على كورونا.

وأفادت  صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن إصابة رئيس الوزراء تؤكد المخاوف من تصاعد الأزمة.

يذكر أن الأمير تشارلز كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

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