» 7 علامات صغيرة لـ"كورونا".. إذا ظهرت أعزل نفسك فورا

27 مارس 2020 - 01:22 م

بالتزامن مع انتشار فيروس"كورونا" المستجد أصبح الناس في غاية القلق ودائمي البحث عن أي أعراض يصابون بها وقد تعني إصابتهم بالفيروس .

وأصبحت العلامات المعروفة للفيروس من ارتفاع درجة الحرارة والتي تصل إلي حد الحمى والاحتقان من أبرز العلامات إلا أنه هناك علامات جديدة ظهرت ومنها فقد حاستي الشم والتذوق، حسب تقرير "ديلي ميرور" البريطانية والتي نشرته "صدي البلد".

والعلامات الـ 7 هي:

فقد حاستي الشم والتذوق

التعب الجسدي

الإجهاد العقلي

فقدان الشهية

ألم البطن

التهاب العينين

الحمى والاحتقان