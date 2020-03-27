وزيرة الهجرة: "عنينا علي الكل"

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنهم شكلوا غرفة عمليات تابعة للوزارة لمتابعة وضع المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا، قائلا :" كل مصري تحت عنينا ، عنينا علي الكل ومصلحة المواطن المصري علي رأس الأولويات .

وأضافت"مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن اللجنة تجمع وتحصر بيانات المصريين العالقين لمتابعتهم، والعمل على إعادتهم لمصر، معقبة: "مفيش بيت في مصر معندوش حد مسافر".

وعن المصريين في أمريكا، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه تقرر تحديد نقطتين لجمع المصريين في واشنطن ونيويورك، منوهة بأنها اقترحت على رئيس الوزراء تشكيل لجنة من عدد من الوزارات تضم الطيران المدني، والصحة، والهجرة، والداخلية، والخارجية، والنقل لحصر أعداد المصريين في الخارج وتقديم حلول لهم.

 و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

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