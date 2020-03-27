مهام جديدة للشرطة.. دوريات غنائية لمواجهة كورونا بدولة أوربية

27 مارس 2020 - 12:55 م

انتشر مقطع فيديو يوثق لدور جديد تقوم به الشرطة الاسبانية للتخفيف من فزع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن أسبانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في انتشار الفيروس.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بالقول : " باعتبارها ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط حظر تام في شوارع إسبانيا أصبح للشرطة مهام جديدة.

وتأتي إسبانيا، كثاني أكثر الدول الأوربية تضررا بوباء كورونا المستجد، حيث رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة فإن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع بنسبة 20% ويقترب من 40 ألف حالة مع تسجيل 39673 حالةً حتى الآن، فيما تزيد السلطات من إجراء الفحوصات.