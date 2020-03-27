قصة صورة الملك عبدالعزيز التي ظهرت بالقمة الـ20

27 مارس 2020 - 12:24 م

ظهرت صورة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وهو مرتدياً الشماغ بربطته الشهيرة على الرأس، حين توحيد البلاد في الأربعينيات الهجرية، وتعد أحد الرسومات التي تم رسمها عن أحد الصور التي التقطت للملك المؤسس عام 1349 قبيل إعلان توحيد المملكة بثلاث سنوات.

ويحمل الملك المؤسس لقب مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها في ذلك التاريخ، حيث أعلن اسم المملكة العربية السعودية في عام 1351 وسمي الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية.

وظهرت الصورة لمتابعي مشاهدة انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعالم، خلال قمة تأتي في ظروف غير عادية، في ظل مواجهة العالم لوباء كورونا الجديد.

وهذه اللقطة الشهيرة أخذت في شتاء عام 1349 ومنها استنسخت اللوحة المعلقة كخلفية في منزل الملك سلمان في العاصمة السعودية الرياض، وتعد اللوحة خارج الصور الرسمية التي يظهر فيها الملك المؤسس في الجهات الرسمية.