وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس: دا مش وقته

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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ،على شكاوى المواطنين من عدم استعادة مصروفات المدارس والأتوبيسات، قائلا :" " البلد في حالة أزمة كبيرة، ومهتمين بأشياء كبرى، وهذه قضايا صغرى".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"،: " نتعامل معها في الوقت المناسب، وده مش وقته ولكل مقام مقال".

 وتابع: "سيتم بحث مسألة أتوبيسات المدارس بطريقة علمية، وسيتم بحثها في منتصف أو نهاية الصيف وليس الآن".

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