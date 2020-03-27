وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس: دا مش وقته

27 مارس 2020 - 11:03 ص

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ،على شكاوى المواطنين من عدم استعادة مصروفات المدارس والأتوبيسات، قائلا :" " البلد في حالة أزمة كبيرة، ومهتمين بأشياء كبرى، وهذه قضايا صغرى".



وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"،: " نتعامل معها في الوقت المناسب، وده مش وقته ولكل مقام مقال".



وتابع: "سيتم بحث مسألة أتوبيسات المدارس بطريقة علمية، وسيتم بحثها في منتصف أو نهاية الصيف وليس الآن".

