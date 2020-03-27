» بعد نقلها العدوى.. الصين تغلق حدودها مع العالم

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ووهان

بالرغم من أن "كوفيد 19" أو فيروس كورونا المستجد ،نشأ في مدينة"ووهان" الصينية وانتشر من سكانها إلي العالم، إلا أنه خوفا من نقل الفيروس إليها مرة أخري قررت أن تغلق حدودها أمام العالم، بعد سجلت 54 إصابة جديدة بالفيروس لوافدين.

ووضعت الصين قيود جديدة علي السياح والأجانب المقيمين في الصين ومنع دخول من هم خارج البلاد ، إلا أنه تم استثناء رجال الأعمال من حاملي جوازات سفر الخدمة وجوازات السفر الدبلوماسية ، حسبما نشرت"صدي البلد".

و اعتبارا من بعد غد الأحد لا يمكن لأي شركة صينية إلا أن تقوم برحلة واحدة في اليوم من الصين لبلد آخر ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعيا إلي الصين.

جدير بالذكر أن الصين قد سجلت إصابات تجاوزت 81340 فيما بلغ عدد الوفيات 3292 شخص.


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