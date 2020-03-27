» مظاهرات بالمكسيك رفضا لدخول الأمريكيين البلاد

27 مارس 2020 - 10:47 ص

أغلق محتجون مكسيكيون معبرا حدوديا مع الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن طريق المسافرين الأمريكيين الذين لا يخضعون لاختبارات الفحص اللازمة.



وتعهد سكان ولاية سونورا الحدودية بتعطيل حركة المرور إلى المكسيك لليوم الثاني بعد إغلاق نقطة تفتيش لساعات، وحمل متظاهرون يضعون أقنعة على وجوههم لافتات تقول للأمريكيين "أبقوا في منازلكم"، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



ولم تتجاوز الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19 في المكسيك 600 حالة، في مقابل حوالي 85,612 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة.

ومن المفترض إغلاق الحدود أمام الجميع باستثناء الأعمال والحاجات الضرورية، لكن المتظاهرين قالوا إنه لم يتم تطبيق القانون كما يجب ولم تتم مراقبته من قبل السلطات.

