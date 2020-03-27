رسالة هامة من «صلاح» للأطباء حول العالم

27 مارس 2020 - 10:39 ص

وجه نادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم وشكر لجميع الأطباء الممرضين على مستوى العالم، نظرا لمجهوداتهم الضخمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر ليفربول عبر "تويتر"، فيديو لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق ومحمد صلاح نجم الفريق وساديو ماني يوجهون الشكر للأطباء والممرضين.

وقال كلوب : "أود أنا وطاقم موظفي نادي ليفربول أن نوجه رسالة شكر لجميع الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الصحية، وجميع العاملين في الصحة، ما تفعلونه مذهل وباسم جميع من في نادي ليفربول، أود أن أشكركم".

وأكد محمد صلاح :" نشكركم على مجهوداتكم ونقدر مساعدتكم لنا".