» وفاة فنان شهير بفيروس كورونا المستجد

توفي المنتج والممثل الأمريكي المسرحي مارك بلوم، المشهور بمشاركته في فيلم ”Desperately Seeking Susan“، هذا الأسبوع، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 69 عاما وفقًا لتقارير الموقع الترفيهي TheWrap.

توفي المنتج والممثل الأمريكي المسرحي مارك بلوم، المشهور بمشاركته في فيلم ”Desperately Seeking Susan“، هذا الأسبوع، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 69 عاما وفقًا لتقارير الموقع الترفيهي TheWrap.