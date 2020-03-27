» زلزال يضرب إيران بقوة 5.4 درجة

بعد أكلهم صيني مصابا بكورونا.. مصرع 14 من آكلي لحوم البشر
كورونا في العالم.. 24 ألف وفاة.. والمصابون يتخطون نصف المليون
لاعب شهير يعود للحياة بعد غيبوبة 3 سنوات
رسالة هامة من «صلاح» للأطباء حول العالم
بعد قرار الأزهر والكنيسة.. ساويرس يدعو لصلاة جماعية
وزير التعليم عن رد مصروفات المدارس: دا مش وقته
بدولة عربية.. شخص ملقي على الأرض يثير الذعر
سعودية شهيرة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جرئ
الجندى: اللي هيصلي الجمعة في المسجد آثم وعاصٍ
صادم.. «برشلونة» يفاجيء لاعبيه بهذا القرار
وكالات- الدويني فولي
ظهر
فجر
04:31
شروق
05:55
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:16
عشاء
19:46