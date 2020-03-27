» زلزال يضرب إيران بقوة 5.4 درجة

27 مارس 2020 - 10:19 ص

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، صباح يوم الجمعة، محافظة كرمان، جنوب شرقي إيران.





وأوضح بيان صادر عن المركز الجيولوجي في جامعة طهران، أن مركز الزلزال في قضاء فارياب، ووقع في تمام الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي.





وأشار البيان، إلى أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلو متر.



