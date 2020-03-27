بسمة وهبة :كورونا وضعتنا أمام خيارين لا ثالث لهما

27 مارس 2020 - 10:16 ص

ثمنت الإعلامية بسمة وهبة ، قرار الحكومة بشأن حظر التجوال قائلة :"القرار هدفه الرئيسي مواجهة انتشار فيروس "كورونا".



وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، بأن قرار حظر التجوال جاء بعد أسبوعين من المناشدات الحكومية و الإعلامية بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات .



وتابعت :" دخلنا في الجد ومفيش هزار خلاص، أي استهتار في التعامل مع فكرة الحظر هيكون سبب في حاجتين إما أنه ينقلنا لمرحلة ثالثة من القرارات الأصعب ونعيش في حظر كامل زي أسبانيا ، أو كل واحد هيخالف التعليمات هيعرض نفسه لعقوبات صعبة و قاسية ".

