الطماطم بـ 5.5 .. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة 27 مارس، فيما تفاوتت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها .
وسجل سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، وسجل كيلو الطماطم 5.5 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار 7 جنيهات، وسجل كيلو البصل 7.5 جنيها ، وسجل كيلو الكوسة 8 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار أيضا حيث سجل كيلو البرتقال 8 جنيهات وسجل سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات وسجل كسلو الموز 10 جنيهات.
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