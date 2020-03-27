الطماطم بـ 5.5 .. تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الكوسة

الموز

الطماطم

الفراولة

البرتقال

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة 27 مارس، فيما تفاوتت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها .

وسجل سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، وسجل كيلو الطماطم 5.5 جنيها، وسجل سعر كيلو الخيار 7 جنيهات، وسجل كيلو البصل 7.5 جنيها ، وسجل كيلو الكوسة 8 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار أيضا حيث سجل كيلو البرتقال 8 جنيهات وسجل سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات وسجل كسلو الموز 10 جنيهات.


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