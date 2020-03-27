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دراسة تحذر.. هذه الأطعمة تزيد من فرصة إصابتك بـ"كورونا"

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أطعمة تزيد من فرصة الإصابة بـ"كورونا"
أطعمة تزيد من فرصة الإصابة بـ"كورونا"
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متابعات- أمينة عبد العال

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الكحوليات

المشروبات الغازية

التبغ

فيروس كورونا المسجد

حذرت دراسة حديثة من بعض الأطعمة التي قد تزيد من فرصة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من خلال تقليل فاعلية جهاز المناعة علي مقاومته.

وأشارت الدراسة إلي أن  ارتفاع تناول السكر يقلل من فاعلية جهاز المناعة خاصة مع تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة التي يعالجها الجسم كسكر، حسبما نشرت"صدي البلد".

و أكدت الدراسة أن إتباع نظام غذائي متكامل جيد يحتوي علي الخضار والفواكه الملونة سيعطي الجسم الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها لمكافحة المرض فهي تساعد الجسم علي التنظيم والاستقرار في العمل في ذروة الأداء، فما يضعه الإنسان في فمه يعتبر لبنة واحدة لبناء جهاز مناعي قوي، حسبما قال سامر بلاكمون دكتور الطب الباطني في بيدمونت.

ومن أهم الأطعمة والمشروبات التي يجب الابتعاد عنها أو تقليلها:

الأطعمة المصنعة

المشروبات الغازية

المشروبات الكحولية والتبغ

 الكربوهيدات المكررة

ويؤكد الدكتور بلاكمون أنه للحصول علي جهاز مناعي قوي تؤكد الأبحاث أن تناول الثوم والأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد علي تقليل العدوى.


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