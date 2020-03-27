"اخرس" .. مفيد فوزي: عبد الحليم حافظ فاجأني بهذا الأمر

27 مارس 2020 - 09:14 ص

كشف الإعلامي مفيد فوزى، عن رد فعل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عندما سمعه يغني أغنية "شارع الضباب"،قائلا :" عبد الحليم سمعني بغني أغنيه الشهيرة "شارع الضباب" انفعل و قالي اخرس".



وأضاف فوزي خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ،قائلا:" أثناء تواجدى مع عبد الحليم سألته عن صوتى فرد قائلا: أنا بسمعه يعنى مقبول فطلبت منه غناء أغنية من أغانيه.



وتابع : بدأت غناء أغنية "شارع الضباب" ومع نطق أول كلمتين قالى عبد الحليم لى "اخرس" الصوت منحة من الله مش بتاعتك.

