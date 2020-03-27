الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس ارتفاع طفيف حيث سجل 15.76 جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
كما سجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.
عصر03:35 م
فجر
04:31
شروق
05:55
ظهر
12:05
عصر
15:35
مغرب
18:16
عشاء
19:46