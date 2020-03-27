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ترامب: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا ضد كورونا وسوف نهزمه"

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المصريون ووكالات

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كورونا يقترب من ترامب.. إصابة مساعد " بنس"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، إن بلاده أحرزت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشيرًا أن هناك مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت لميناء نيويورك.
وأوضح ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي، من البيت الأبيض، حول تطورات الفيروس: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا ضد كورونا وسوف نهزمه، وهدفنا استنباط الحلول وليس استعراض المشاكل فقط".
وأضاف قائلًا "بحثنا(الخميس) في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا"، متابعًا "كما أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد تلك القمة".
وأكد ترامب أن الحزمة الاقتصادية المقدرة بـ2 تريليون دولار تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.
ولفت إلى إن هناك دعم أساسي للقطاعات الصناعية التي تضررت جراء أزمة كورونا، داعيا مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس.
وتابع الرئيس قائلا "هناك مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك". لافتا إلى أن سفينة البحرية التي تحمل مستشفى ستصل فرجينيا بعد التوقف بنيويورك.
وتخطت الولايات المتحدة الصين بعدد الاصابات بـفيروس كورونا لتصبح في المركز الاولى عالمياً بـ 82179 إصابة حتى مساء الخميس.
وتخطى العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الألف، الخميس، بينما وصل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة لرقم قياسي، في دليل واضح على الأثر الإنساني والاقتصادي المدمر للجائحة.
ومساء الخميس، أظهر إحصاء تجريه جامعة جونز هوبكنز أن من توفوا جراء الفيروس بلغ 1177 حالة.
ويشكل المرض خطرا بشكل خاص على كبار السن، ومن لديهم مشكلات صحية أخرى.
ويخضع نحو نصف الولايات المتحدة حاليا لأوامر بالبقاء في المنزل، في محاولة للحد من انتشار الفيروس الذي تخنق تبعاته الأنشطة الاقتصادية، وتطلق موجة من التسريح للعاملين.
وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات والمصابين بالمرض على مستوى البلاد.
وقال حاكم نيويورك آندرو كومو، الذي حذر من قبل من نقص متوقع في أسرة المستشفيات وأجهزة التنفس الصناعي، الخميس، إن عدد الوفيات في الولاية بلغ 385 حالة ارتفاعا من 285 في اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات بالولاية 37 ألفًا و738 إصابة.
وستتلقى المستشفيات والعاملون المُسّرحون من وظائفهم والشركات التي تواجه صعوبات مساعدات اقتصادية مطلوبة بشدة بموجب مشروع قانون الإغاثة الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الأربعاء، بإجماع 96 صوتا.
وحتى منتصف ليلة الخميس/الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم ، توفي منهم مايزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.
ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215، تليها إسبانيا ثم الصين البؤرة التي انتشر منها الفيروس.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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