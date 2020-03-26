  • الجمعة 27 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

لهذا السبب تصدرت أمريكا عدد الإصابات بفيروس كورونا

منطقة وسط البلد

"الوزراء" يكشف قواعد الحظر يومي الجمعة والسبت

فيروس كورونا

تفاصيل الوضع المآساوي في إيطاليا بعد تفشي كورونا‎

وزير التعليم

وزير التعليم يزف بشرى سارة لأولياء الأمور

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

طبيب تعافى من "كورونا" يوجه رسالة هامة للمواطنين‎

صلاة الجمعة

"الأزهر للفتوى" يكشف حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت

كورونا

للحد من انتشار كورونا.. الصين تعلق دخول الأجانب لأراضيها

كورونا في ايطاليا

وفاة ممثل أمريكي شهير بعد إصابته بفيروس "كورونا"

محمد صلاح

ماذا يفعل «محمد صلاح» داخل الحجر المنزلي

وزيرة الصحة

"الصحة": تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

وفيات كورونا في القارة الإفريقية ترتفع إلى هذا الرقم

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. وفيات كورونا ترتفع إلى 27 حالة

#

مصابو كورونا في إسرائيل وصلوا هذا الرقم

#

إيطاليا.. 349 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 2158

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 79 وإغلاق برج إيفل

أعلن المركز الافريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا في القارة السمراء إلى 72، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات خلال الساعات الـ24 المنقضية.
وقال رئيس المركز بأول نكينغاسونغ، في تصريح صحفي، إن وباء كورونا في افريقيا بدء يتحول من "تهديد" إلى "كارثة" في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في القارة.
وأضاف أن 16 دولة افريقية سجلت حالات وفاة إثر الفيروس، لافتا أن عدد الإصابات وصلت إلى ألفين و746، في 46 بلدا افريقيا من اجمالي 55.
وأظهرت إحصاءات المركز أن أكثر الدول الافريقية تضررا من الفيروس هي جنوب افربقيا بـ709 حالات، ومصر بـ456، تليها الجزائر بواقع 302، والمغرب بـ225 حالة.
ولفت المركز أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 334 إصابة جديدة، فيما تعافى 210 مرضى من إصابتهم.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الإعلام: أزمة فيروس كورونا أخطر من أحداث 11 سبتمبر
» ترامب: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا ضد كورونا وسوف نهزمه"
» الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إصابات كورونا
» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2683
» فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1696
» لأول مرة في بريطانيا.. أكثر من 100 وفاة كورونا خلال يوم
» كورونا.. حسابات جمع التبرعات تثير جدلا بالجزائر
» 10 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
» بعد 25 عامًا من قتله والدتها.. يذبح ابنتها بطريقة بشعة
» السجن عام لمن يسعل في وجه رجال الشرطة في بريطانيا
» صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية