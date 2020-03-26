وفيات كورونا في القارة الإفريقية ترتفع إلى هذا الرقم

26 مارس 2020 - 11:30 م

أعلن المركز الافريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا في القارة السمراء إلى 72، وذلك بعد تسجيل 8 وفيات خلال الساعات الـ24 المنقضية.



وقال رئيس المركز بأول نكينغاسونغ، في تصريح صحفي، إن وباء كورونا في افريقيا بدء يتحول من "تهديد" إلى "كارثة" في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في القارة.

وأضاف أن 16 دولة افريقية سجلت حالات وفاة إثر الفيروس، لافتا أن عدد الإصابات وصلت إلى ألفين و746، في 46 بلدا افريقيا من اجمالي 55.

وأظهرت إحصاءات المركز أن أكثر الدول الافريقية تضررا من الفيروس هي جنوب افربقيا بـ709 حالات، ومصر بـ456، تليها الجزائر بواقع 302، والمغرب بـ225 حالة.

ولفت المركز أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 334 إصابة جديدة، فيما تعافى 210 مرضى من إصابتهم.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.