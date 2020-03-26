» إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 2683

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أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع إصابات كورونا إلى 2693، إثر اكتشاف 27 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان: "حتى اللحظة، تم تشخيص 2693 إسرائيليا بالكورونا، بعد تسجيل 27 حالة جديدة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ 67 مصابًا تعتبر حالتهم متوسطة.
ونوهت إلى أنّ هناك 46 منهم في حالة خطيرة، و8 توفوا، بينما تعافى 50 مصابًا.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت شركة خطوط "العال"، أكبر شركة طيران في إسرائيل، إلغاء كافة رحلاتها ذهابًا وإيابا، نتيجة الأزمة الاقتصادية، بسبب تفشي كورونا.
وحذر مسؤولون إسرائيليون في اليومين الماضيين من ارتفاع أعداد المصابين بما في ذلك الوفيات نتيجة الفيروس.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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