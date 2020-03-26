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لأول مرة في بريطانيا.. أكثر من 100 وفاة كورونا خلال يوم

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المصريون ووكالات

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كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

سجلت المملكة المتحدة، الخميس، ولأول مرة أكثر من 100 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن السلطات الصحية، أن حصيلة وفيات كورونا ارتفعت من 475 إلى 578.
وأوضحت أن الإصابات زادت من 9 آلاف و529 إلى 11 ألفا و568، خلال 24 ساعة.
وتجاوزت حصيلة المصابين بكورونا، مساء الخميس، حاجز النصف مليون حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 120 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس -

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