كورونا.. ارتفاع غير مسبوق للإصابات بالأردن وعزل إربد

26 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع غير مسبوق ليصبح الإجمالي 212، بينها حالة شفاء واحدة، فيما قررت عزل محافظة إربد شمالا إثر تزايد الإصابات فيها.



وقال وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي: "نحن أمام مفترق مهم بأسلوب علاج هذا الوباء، الارتفاع المفاجئ مؤشر خطير".

وأوضح جابر أنه "تم تسجيل 40 إصابة جديدة لهذا اليوم (الخميس)، بينها 26 في إربد".

وقبيل إعلانه لحصيلة الإصابات، قال متحدث الحكومة أمجد العضايلة، للصحفيين: "قررنا عزل محافظة اربد عن باقي المحافظات بشكل كامل ومنع الدخول والخروج منها وإليها، وعزل مركز المحافظة عن باقي مدنها وقراها".

وتابع العضايلة: "الوضع تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الإصابات، والفرصة ممكنة لإبقائه تحت السيطرة، وعلى المخالطين التوجه للفحص في أقرب مستشفى".

وتعد أربد أكثر محافظات المملكة تسجيلا للإصابات منذ بدء الإعلان عنها، حيث اقترنت تلك الإصابات بحفل زفاف، خالط مشاركوه مصابين اكتشفت إصابتهما في وقت لاحق.









وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات بالمملكة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس.









وفعل الأردن قانون "الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة.









وفرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.









وتجاوزت حصيلة المصابين بكورونا، مساء الخميس، حاجز النصف مليون حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 120 ألفا.







