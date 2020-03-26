إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 8 آلاف و165

26 مارس 2020 - 10:00 م

أعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و165.



جاء ذلك بحسب قسم الحماية المدنية الإيطالي الذي كشف أيضا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62 ألفا و13، بعد تسجيل 6 آلاف و 153 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتأتي إيطاليا على رأس الدول من حيث عدد وفيات كورونا، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من ثلث الوفيات حول العالم.