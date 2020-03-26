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إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 8 آلاف و165

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أعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و165.
جاء ذلك بحسب قسم الحماية المدنية الإيطالي الذي كشف أيضا أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62 ألفا و13، بعد تسجيل 6 آلاف و 153 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتأتي إيطاليا على رأس الدول من حيث عدد وفيات كورونا، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من ثلث الوفيات حول العالم.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا. -

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