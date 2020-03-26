تفاصيل الوضع المآساوي في إيطاليا بعد تفشي كورونا‎

26 مارس 2020 - 11:10 م

عرض برنامج "مصر فى القلب"، تقريرًا بالفيديو يرصد الوضع المآساوي في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وإصابة الآلاف ووفاة الكثيرين بسبب الفيروس.



وظهرت الشوارع خالية من المواطنين، خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، فضلًا عن تواجد المواطنين فى طوابير أمام السوبر ماركت وبين كل فرد وآخر مسافة متر؛ من أجل السيطرة على انتشار الفيروس القاتل، ويلتزم المواطنين بالتواجد في المنزل من أجل المحافظة على أنفسهم ومنع انتشار الفيروس.



وقالت إحدى المصريات في إيطاليا، خلال الفيديو الذي عرضه البرنامج، إن أهم شيء هو الالتزام والخروج في الوقت المناسب، من أجل السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، مؤكدة أنها ترتدى الجوانتي والكمامة.

