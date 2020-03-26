للحد من انتشار كورونا.. الصين تعلق دخول الأجانب لأراضيها

26 مارس 2020 - 10:30 م

أعلنت الصين تعليق دخول الأجانب إلى أراضيها مؤقتا، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا للوافدين من الخارج، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أكدت فيه قرار تعليق دخول الأجانب يبدأ اعتبارا من الأحد.



وأوضح البيان أن قرار التعليق يشمل حاملي الإقامات، والتأشيرة، واستثناء الدبلوماسيين الأجانب من القرار.



وأضاف أن القرار يتيح للأجانب التقدم للحصول على التأشيرة بقصد التجارة وفعاليات التكنولوجيا والطاقة.

