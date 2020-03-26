  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاة الجمعة

"الأزهر للفتوى" يكشف حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت

محمد صلاح

ماذا يفعل «محمد صلاح» داخل الحجر المنزلي

أمطار على الإسكندرية

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

وزيرة الصحة

"الصحة": تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

ساويرس

خطأ قاتل لـ «ساويرس».. «صلاح عبدالله»: أنت كده بتدعي علينا

مدبولى

مدبولي يوضح للمحافظين عدة أخطاء ارتكبوها أثناء الحظر

الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا

لا داعي للهلع من "كورونا".. الفيروس ضعيف والنظافة تقتله

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

السيسي

السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة

البدري

قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

السجن عام لمن يسعل في وجه رجال الشرطة في بريطانيا

قضايا وحوادث

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة.. علاج «كورونا» لن يكون متاحًا قبل عام

#

نشأت الديهي: 25 يناير عيد تضحية وفداء للبوليس المصري

#

الشرطة تقتل لصًا بـ10 رصاصات في رأسه

#

«محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

حذرت الشرطة البريطانية، الأشخاص الذين يسعلون في وجه الشرطة، أو موظفي إدارة الصحة العامة في إنجلترا قد يواجهون عامًا في السجن.

وأعلنت النيابة العامة اليوم، أنها ستقاضي أي شخص يسعل في طاقم الطوارئ، أثناء أزمة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن القيام بذلك ضد عمال الطوارئ عقوبته السجن لمدة تصل إلى عام.

وقال ماكس هيل كيو سي، مدير النيابات العامة: "إن عمال الطوارئ ضروريون أكثر من أي وقت مضى حيث يتحد المجتمع معًا لمواجهة وباء الفيروس التاجي".

واستدرك: "لذلك، أشعر بالصدمة من التقارير التي تفيد بأن ضباط الشرطة والعاملين في الخطوط الأمامية الآخرين تعرضوا لسعال عمدي من قبل أشخاص يدعون إصابتهم بفيروس Covid-19 ".

وتابع قائلاً: "هذه جريمة ويجب أن تتوقف"، متوعدًا بمقاضاة أي شخص يهدد الشرطة وعمال الطوارئ أثناء قيامهم بواجباتهم الحيوية، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يأتي هذا التحذير بعد أن اعترف "دارين رافيرتي" (45 سنة) الأربعاء بتعمد السعال في وجه ضباط شرطة العاصمة، قبل أن يدعي أنه يعاني من فيروس كورونا.

واعترف بإلحاق الأذى الجسدي الشديد بشريكته السابقة، وثلاث تهم بالاعتداء على عامل طوارئ، وينتظر أن يصدر الحكم بحقه في الشهر المقبل.

وكانت الشرطة في بريطانيا بدأت في استخدام نقاط التفتيش لإيقاف قائدي السيارات وسؤالهم عما إذا كان خروجهم ضروريًا أثناء فترة الحجر الصحي المنزلي.

وقال الشرطة أنها ستغرم من يخترق قواعد الخروج من المنزل ما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد 25 عامًا من قتله والدتها.. يذبح ابنتها بطريقة بشعة
» السجن عام لمن يسعل في وجه رجال الشرطة في بريطانيا
» صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا
» القاهرة تسجل ثلاث حالات وفاة بكورونا خلال يوم
» إلغاء نتائج الموسم بالدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا
» «مارادونا» يخضع للحجر الصحي
» الصين تمنع دخول الأجانب خوفًا على مواطنيها من كورونا
» السيسي يعزي رئيس إندونيسيا في وفاة والدته
» الكاراتيه المصري يدعم خليك في بيتك بـ3 قرارات من بينها 1000 جنيه سُلفة
» ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
» جهاز المنتخب يتكفل بـ150 أسرة من متضرري كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية