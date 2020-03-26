خطأ قاتل لـ «ساويرس».. «صلاح عبدالله»: أنت كده بتدعي علينا

لفت الفنان صلاح عبدالله، انتباه رجل الأعمال نجيب ساويرس وقع فيه خلال تغريدة يعلق فيها على ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا على الرغم من تزايد أعداد الوفيات.

وكان ساويرس وضع كلمة زائدة في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، ما أدى إلى تغيير معناها، إذ كتب قائلاً: "شفاء 15الف حالة في ايطاليا رغم حالات الموتى المرتفع ... الحمد لله .. إلهى ما يخلصنا من الكابوس ده".

ودعا عبدالله، ساويرس إلى حذف كلمة "ما" التي غيرت معنى الجملة، قائلاً: "نداء للحبيب النجيب شيل(ما) مالبوست اللي فات عشان جمهورك العريض بيقولك: كدا بتدعي علينا مش لينا فشيل (ما)".

إلا أن "ساويرس" لم يتدارك الخطأ، على الرغم من تعليق "عبدالله" على التغريدة: "شيل (ما) ياهندزة"، ليعلق المخرج عمرو عرفة، مداعبًا إياه: "إيه لغة الخرفان دي ".









