لماذا يجب عليك ترك الحذاء خارج المنزل أثناء انتشار «كورونا»؟

حذر متخصصون في الأمراض المعدية من أن الأحذية يمكنها أن تحمل فيروس كورونا (COVID-19 ) لمدة تصل إلى خمسة أيام، ما يزيد من خطر إصابة الأسرة بالفيروس.

وتنتقل العدوى إلى الأحذية في المناطق المكتظة، مثل محلات السوبر ماركت، والمواصلات، والمطارات، وهي المناطق التي تشهد مرور حشود من الناس بشكل منتظم.

كما أن هناك مناطق أخرى يمكن للأحذية فيها التقاط الفيروس، وهي المكاتب، ومراكز التسوق، والصالات الرياضية، حيث يمكن أن يعيش على مقابض الأبواب وأعمدة الحافلات والقطارات لمدة تصل إلى تسعة أيام، وهي مدة أطول أربع مرات من الأنفلونزا.

وقالت الدكتورة ماري إي شميدت، المستشارة الصحية في ولاية "ميسوري" الأمريكية، إن "الفيروسات التاجية تعيش على الأسطح الاصطناعية لمدة "خمسة أيام أو أكثر"، كما بينت دراسات أجريت على مواد شبيهة بأقمشة الأحذية في درجة حرارة الغرفة.

وقال أخصائي الصحة العامة "كارول وينر" في "كانساس سيتي"، إنه يجب ترك الأحذية على باب المنزل لمنع انتشار الفيروس.

وقال موقع "هاف بوست"، إن ذلك ضروري حتى لا يتعقبهم الفيروس في جميع أنحاء المنزل".

ويتمتع فيروس كورونا بعمر أطول اعتمادًا على الأسطح التي يلتصق بها، ويستمر لمدة حتى أربع ساعات على النحاس، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى وما بين يومين إلى ثلاثة أيام من البلاستيك، والفولاذ المقاوم للصدأ.

وإذا وصل الفيروس إلى المنزل، يمكنه أيضًا البقاء على الأثاث، وفق البروفيسور جونتر كامبف، المؤلف الرئيسي للدراسة في مستشفى جامعة جرايفسفالد في شمال ألمانيا، وخاصة المصنوعة في الغالب ما تكون مصنوعة من المعدن أو البلاستيك".

وأضاف أن "درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية تزيد من عمر الفيروس".